Ripresa senza 12 nazionali: Conte prepara un test per la prossima settimana Antonio Conte confida nella sosta per ricaricare le batterie del suo Napoli

Antonio Conte confida nella sosta per ricaricare le batterie del suo Napoli. Il pareggio col Venezia non deve lasciare strascichi, anche perché il primo posto - seppur saldamente nelle mani dell'Inter - dista soltanto 3 punti. La pausa per le nazionali permetterà all'allenatore azzurro il pieno recupero di tutti gli acciaccati, su tutti Neres, ma anche Okafor, ancora alla ricerca della miglior condizione.

Entrambi dovrebbero essere tirati a lucido per la sfida contro il Milan del 30 marzo. E intanto il tecnico azzurro si prepara alla ripresa senza i 12 nazionali. Lavorerà per almeno una settimana con soli 11 giocatori di movimento. Gruppo che sarà integrato di qualche giovane, mentre per la prossima settimana è prevista l'organizzazione di un test amichevole a Castel Volturno, probabilmente con una squadra campana di categoria inferiore.