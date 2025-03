"Pressioni dal Napoli per non giocare": Rrahmani chiarisce Il difensore: "Traduzione fatta male, parlavo di concentrazione. Sono sempre pronto per il Napoli"

Si stava per sollevare una polemica su Amir Rrahmani, che però è prontamenta rientrata. In un’intervista rilasciata direttamente dal ritiro del Kosovo, riportata anche da noi in mattinata, Amir Rrahmani si è espresso così: «Ho avuto molti dubbi se giocare o meno, perché sono uscito dall’ultima partita, quattro giorni fa, e ho avuto anche un po’ di pressione dal club per non giocare, ma ho deciso di scendere in campo e ne è valsa la pena». La traduzione letterale però non va bene, perché dal Napoli non sarebbe arrivato nessun tipo di pressione. A chiarire la vicenda è lo stesso difensore Amir Rrahmani tramite una story pubblicata su Instagram: «La parola “pressione” dipende da che maniera lo dici e in quale lingua. In Italiano sarebbe preoccupazione. Preoccupazione perché quattro giorni fa sono uscito dal campo. Decidendo insieme con tutti i dottori di tutte e due le parti abbiamo deciso di giocare e ne valeva la pena perché abbiamo vinto. Sempre pronto per il Napoli e per il Kosovo».