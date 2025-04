Conte alle prese con l'incognita dei secondi tempi Alla ripresa l'allenatore analizzerà il drastico calo nelle riprese: ormai un difetto che si ripete

Una ripresa con più di un'incognita per il Napoli, che oggi si ritrova a Castel Volturno per preparare la sfida di lunedì sera al "Maradona" contro l'Empoli. L'allenatore Antonio Conte analizzerà con la squadra il deludente secondo tempo del "Dall'Ara", che ha consentito al Bologna di pareggiare e facendo rischiare agli azzurri di perdere la partita. Il pareggio consente di mantenere inalterata la distanza dalla capolista Inter, sempre avanti di 3 punti, ma per tentare il sorpasso serve un cambio di marcia.

Preoccupa soprattutto l'attacco, con gli azzurri che hanno il sesto reparto della Serie A e che fanno fatica a trovare la porta. Inoltre, Conte dovrà rinunciare agli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, ma saranno da valutare anche Spinazzola e Buongiorno. Il primo è ancora alle prese con una botta alla caviglia, mentre l'altro non ha giocato a Bologna per un risentimento muscolare. Da valutare anche Meret, fermato lunedì da un attacco influenzale, e McTominay, uscito anzitempo dal campo per una botta. Entrambi non dovrebbero destare preoccupazioni. Conte sostituirà Di Lorenzo con Mazzocchi e Anguissa con Gilmour: per ora l'ipotesi più concreta è la conferma del 4-3-3.