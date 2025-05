Lavezzi ricorda Napoli: "un colpo di fortuna e bellezza" L'ex attaccante del Napoli racconta la sua esperienza in azzurro ai canali ufficiali del club

"Tornare dopo tanti anni è stata una cosa emozionante". Così Ezequiel Lavezzi sui social in uno speciale realizzato dal Napoli quando il Pocho è tornato al Maradona poche settimane fa. "Sento l'amore della gente e sono molto grato di questo. Io ho tanto amore per questo club che mi ha fatto diventare quello che oggi sono".

"Uno ha scelto di venire qua perché il Napoli era molto conosciuto per Diego. Questa è la squadra di Maradona. Poi però quando vieni qua ti rendi conto di come la gente in città vive il calcio. Per me è stato un colpo di fortuna e bellezza". Parole da brividi per il Pocho che mai dimenticherà la sua avventura in azzurro. "L'ambiente che si creava già arrivando allo stadio nel pullman già ti metteva la pelle d'oca. Non vedevi l'ora di scendere in campo".