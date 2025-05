De Laurentiis: "Champions Inter e scudetto al Napoli? Tutto nelle mani di Dio" "Il calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole. Qualche volta va la direzione giusta"

In occasione dell'inaugurazione del Villaggio della Salute per la Race for the Cure a Roma, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain e alla serrata lotta per lo scudetto. Queste le sue parole sono state riportate dall'agenzia ANSA.

"Io non mi permetto di fare nessuna previsione. Il calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole. Qualche volta va nella direzione giusta qualche altra volta nella direzione sbagliata. Quindi siamo tutti quanti nelle mani di Dio".

Ricordiamo che a a tre giornate dalla conclusione del campionato, il Napoli mantiene un vantaggio di tre punti sull’Inter, con la squadra di Conte che domenica sera affronterà il Genoa al Maradona, mentre i nerazzurri saranno impegnati sul campo del Torino domenica alle ore 18.