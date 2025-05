Sale l'attesa per Napoli-Genoa, ma Conte ha ancora qualche dubbio di formazione Domani al "Maradona" la risposta all'Inter, che alle 18 sfiderà il Torino. Dubbio Lobotka

Sale forte l'attesa in città per la prossima tappa della marcia scudetto del Napoli: domani sera al "Maradona" arriva il Genoa. Nella penultima gara casalinga degli azzurri l'occasione per ipotecare il tricolore contro una squadra da non sottovalutare, ma comunque senza più obiettivi. Soprattutto ci sarà la risposta all'Inter, che scenderà in campo prima del Napoli, domani pomeriggio in casa del Torino. Potenzialmente i nerazzurri potrebbero raggiungere la capolista, per questo la vittoria è obbligatoria.

Ci penserà lo stadio, per l'ennesima volta sold out, a spingere i ragazzi di Conte verso la grande impresa. Ancora una volta l'allenatore dovrà fare i conti con le assenze: si spera nel recupero in extremis di Lobotka e Neres - almeno per la panchina - mentre saranno ancora fuori Buongiorno, che potrebbe rientrare per l'ultima contro il Cagliari, e Juan Jesus, la cui stagione dovrebbe essere già finita. In difesa è pronto ancora Olivera spostato al centro, al fianco di Rrahmani. Spinazzola sarà il terzino sinistro nel 4-4-2 iniziale, con la coppia d'attacco formata da Lukaku e Raspadori. Ai loro fianchi ci saranno Politano e McTominay.