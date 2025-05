IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'ora X è arrivata E' il giorno cruciale. Non resta che attendere ancora un pò e vedremo di cosa sarà capace il Napoli

L'ora X è arrivata, è oggi il giorno cruciale. Non resta che attendere ancora un po' e vedremo di cosa sarà capace il Napoli, se ha sale in zucca e birra in corpo per giungere alla agognata meta del quarto scudetto oppure no. Scongiuri a parte, sembra che ogni previsione sia fasulla, sia fatta con animo puro o con perfidia, se non con un senso di palese avversità. Tutte le partite ora varranno per tre, a meno che gli azzurri non le mettono subito in discesa con prestazioni sin dal primo minuto determinate e convincenti e con più di una rete segnata già nei primi 45 minuti di gioco (visti anche "i crolli" dei secondi tempi).