Conte cita Califano per dribblare il futuro e si prepara a gestire la pressione L'Inter scende in campo alle 18: Inzaghi ha la possibilità di agganciare temporaneamente gli azzurri

"Tutto il resto è noia". Antonio Conte cita Califano per evitare di parlare del suo futuro, e fissa l'orizzonte soltanto alla sfida di questa sera contro il Genoa. Ma prima toccherà all'Inter scendere in campo contro il Torino in trasferta. Inzaghi ha la possibilità di agganciare temporaneamente gli azzurri, mettendo quindi un'ulteriore pressione al Napoli, che invece ha in mano una pesante ipoteca scudetto prima della difficile trasferta col Parma, ancora impegnato nella lotta per la salvezza. Una pressione che Antonio Conte sa come gestire, aspettando le ultime due gare in contemporanea.