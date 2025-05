L'infortunio di Lobotka è l'ennesima grana per Conte Il centrocampista potrebbe aver concluso in anticipo la sua stagione per il problema alla caviglia

Oggi alla ripresa attende l’esito degli esami di Lobotka, fermo per una ricaduta alla caviglia. Come lo stesso allenatore ha ammesso, questa volta c’è il timore chel’infortunio possa essere più grave. Si tratta della stessa caviglia che aveva fermato il centrocampista Lecce. Anche in quel caso Lobotka ha lasciato anzitempo il campo di gioco.

Gli esami, svolto la settimana scorsa, avevano evidenziato una distorsione, che è stata poi smaltita velocemente.Infatti il regista azzurro aveva ottenuto l’ok dello staff medico, e lui stesso si sentiva pronto a giocare. Problema smaltito,quindi, ed è per questo che contro il Genoa è sceso in campo. Poi l’imprevisto, perché i movimenti della partita, più bruschi e decisi di quelli in allenamento, hanno riportato di nuovo la caviglia sotto sforzo. Ancora una distorsione, di fatto una ricaduta. Dibattito aperto sull’opportunità o meno di mandare Lobotka in campo nonostante un rischio comunque aperto.

Anche se ha ricevuto l’ok dei medici e non aveva fastidi, forse un rientro con prudenza sarebbe stato meno rischioso. In ogni caso se ne saprà di più oggi. Il calciatore farà gli esami, col timore che stavolta lo stop possa esserci. Conte ha ammesso che il problema potrebbe essere più grave, per questo il Napoli si prepara a perdere Lobotka almeno col Parma.