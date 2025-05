IL PIZZINO di Gerardo Casucci: C'è chi dice no Tutti i dubbi sollevati dal Napoli durante l'intero campionato sono stati immancabilmente confermati

L'antefatto funge anche da epilogo: tutti i dubbi sollevati dal Napoli durante l'intero campionato sono stati immancabilmente confermati anche nella sua terzultima partita. L'analisi è talmente semplice da essere imbarazzante, come imbarazzante è chi questo dato, rimasto peraltro sempre costante, non lo ha voluto vedere o sottolineare. Ora la questione è se gli azzurri riusciranno a gettare il cuore oltre l'ostacolo arrivando primi al traguardo, oppure si ammosceranno - come hanno già fatto più volte nelle 36 partite fin qui disputate - ancora sul più bello. L'ultima partita deporrebbe per la seconda.