Sogno scudetto già al "Tardini", ma la Lega predispone l'eventuale spareggio Il Napoli punta a battere il Parma e sperare nella Lazio. Via libera alla trasferta dei tifosi

Tra scaramanzia e voglia di sognare: a Napoli si vive una settimana di attesa, tra la paura di sciupare uno scudetto sicuramente vicino, e il pensiero di poter festeggiare già domenica, con un turno di anticipo. Dipenderà anche dalla rivale Inter, infatti, che in contemporanea - domenica alle 20.45 - sfiderà la Lazio a San Siro con l'obiettivo di provare ad agganciare la zona Champions. Una sconfitta dei nerazzurri e la vittoria del Napoli al "Tardini" significherebbe scudetto, ma anche un pareggio dell'Inter aprirebbe uno scenario favorevole in vista dell'ultimo turno, al "Maradona" col Cagliari.

A quel punto basterebbe solo un pareggio. Scenari positivi, a patto che il Napoli torni alla vittoria dopo il deludente pareggio col Genoa. Altri risultati aprirebbero un vero e proprio thriller da incrociare con le sorti dell'Inter. Non a caso la Lega di Serie A si prepara anche un possibile spareggio scudetto: fissata l'eventuale data. Si giocherebbe domenica 25 maggio a Roma, con inizio alle 20.45. Scenario suggestivo, ma che le coronarie dei tifosi eviterebbero con piacere. Intanto quelli che andranno al "Tardini" saranno accolti senza limitazioni: via libera anche ai residenti in Campania. E infine il report infortuni: fermo Lobotka per una contusione alla caviglia. Il centrocampista potrebbe aver già finito la stagione.