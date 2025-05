Tutti a Parma: settore ospiti strapieno, ma tifosi azzurri in tutto lo stadio La vendita libera ha scatenato i supporters del Napoli: venduti tutti i 1871 tagliandi

Nessuno sa se a Parma sarà festa scudetto, ma i tifosi del Napoli sono pronti a riempire il "Tardini". Arriveranno da tutta Italia, ma anche dalla Campania dopo il via libero definitivo. Oggi l'apertura della vendita dei tagliandi, non senza qualche disagio per chi ha scelto il biglietto cartaceo. Le consuete lungaggini burocratiche dovute alle fidelity card hanno complicato le operazioni. Tutto comunque è andato secondo le aspettative: biglietti che andranno velocemente esauriti con i 1871 posti del settore ospiti e tantissimi altri sostenitori azzurri negli altri settori.

La speranza è di festeggiare lo scudetto già domenica sera, ma oltre alla vittoria del Napoli - che resta fondamentale a prescindere - il regalo dovrà farlo la Lazio battendo l'Inter a Milano. Sarebbe molto importante anche il pareggio dei nerazzurri, che consentirebbe al Napoli di giocare per due risultati contro il Cagliari nell'ultima giornata. Una mancata vittoria a Parma, invece, aprirebbe scenari potenzialmente da cardiopalmo, visto che Inter e Napoli rischierebbero anche di arrivare a pari punti, con la prospettiva di uno spareggio scudetto, che si giocherebbe a Roma il 25 maggio.