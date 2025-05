Neapolis Marathon, a ottobre la quinta edizione con numeri da record Nuova maglia e medaglie con la sirena Parthenope

"Il primo passo non ti porta dove vuoi, ma ti toglie da dove sei!". È la frase posta sul retro della nuova maglia ufficiale della Neapolis Marathon, la maratona in programma il prossimo 19 ottobre (con partenza e arrivo da piazza del Plebiscito). Giunta alla quinta edizione, la manifestazione si rinnova, restando però nel solco di una tradizione che fa della prova l'unica nella città capoluogo della Campania prevista sulla distanza dei 42,195 km.

Al Circolo Canottieri Napoli si è svolta la conferenza di presentazione della maglia e anche della nuova medaglia, quest'ultima realizzata ancora una volta da Lello Esposito e che ha al centro la sirena Partenope. Nel disegno della medaglia, che sarà consegnata a tutti gli atleti che taglieranno il traguardo posto in piazza del Plebiscito, anche un richiamo a Napoli 2500. "Si tratta di un doveroso omaggio alla città - afferma il presidente della Neapolis Marathon, Maurizio Marino - per giunta a pochi mesi dal grande appuntamento di Napoli capitale europea dello sport 2026. Siamo orgogliosi che ancora una volta la nostra città sarà straordinaria vetrina per tanti podisti, tanto che siamo lieti di annunciare che, grazie al lavoro compiuto in questi anni, stanno notevolmente crescendo le iscrizioni di partecipanti stranieri".

Presentati anche i principali partner della Neapolis Marathon, a partire dal nuovo title sponsor. Si tratta di Union Gas e Luce, rappresentato al Circolo Canottieri dal direttore marketing Pasquale Ponticelli. Presenti anche i rappresentanti di Massigen, al quarto anno con la maratona partenopea, e Zeus, nuovo sponsor tecnico, azienda che tra l'altro ha realizzato la maglia ufficiale: alla conferenza sono intervenuti infatti Diego Romare, direttore marketing di Marco Viti Farmaceutici (azienda produttrice della linea integratori di Massigen), e Salvatore Cirillo, Ceo di Zeus.

A portare i saluti del Circolo Canottieri, il presidente Giancarlo Bracale. Per le istituzioni è intervenuto il consigliere di Città Metropolitana con delega allo sport, Sergio Colella: "La quinta edizione della Neapolis Marathon si annuncia ancora più interessante e spettacolare del solito. Sarà un bel modo di festeggiare i 2500 anni della città. Ancora una volta lo sport unisce, illumina e rende Napoli protagonista in Europa, come ha ricordato il sindaco metropolitano e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi". Per Arus ha preso la parola il direttore generale Flavio De Martino, che ha parlato delle risorse regionali messe in campo in vista di Napoli capitale europea dello sport 2026. A chiudere gli interventi capitano di vascello Fabio Danese per la Marina Militare di Napoli.