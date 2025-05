A Parma per la vittoria, ma lo scudetto del Napoli si può decidere a San Siro Fondamentale l'incrocio tra gli azzurri e l'Inter nella penultima giornata. Conte senza tre elementi

Tutti al "Tardini" per il sogno scudetto: domenica a Parma una vera e propria invasione azzurra. Sono andati a ruba i 3.500 biglietti della tribuna ospiti, ma tanti altri tifosi occuperanno gli altri settori dello stadio per spingere il Napoli a una vittoria fondamentale. La prima tappa del rush finale verso lo scudetto, ma con l'aiuto della Lazio già domenica potrebbe esplodere la festa. L'Inter giocherà a San Siro contro la squadra di Baroni, e una sconfitta assieme alla vittoria degli azzurri darebbe subito il tricolore alla squadra di Conte.

Ipotesi remota ma non impossibile, anche perché il Napoli non può che puntare al ritorno ai tre punti per prepararsi poi al gran finale contro il Cagliari. Ma anche un pareggio dell'Inter, seppur non consentirebbe di poter festeggiare, metterebbe l'ultimo turno in discesa, con i partenopei che potrebbero giocare per due risultati su tre nell'ultima a Maradona. La prossima giornata si giocherà domenica alle 20.45, con 9 partite in contemporanea, mentre lunedì si conoscerà il giorno dell'ultimo turno di campionato, che potrebbe essere anticipato a giovedì. Intanto Conte perde Lobotka, che si aggiunge agli infortunati Juan Jesus e Buongiorno. Pronto Neres, ormai completamente recuperato.