IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Per quanto può valere Da napoletano una cosa si può dire: non abbiamo l'anello al naso...

Per quanto può valere io sono tifoso del Napoli. Tifosissimo da sempre. Credo nei colori, nell'azzurro, da sempre. Nessuno può sciogliere questo amore, questa magica (e indissolubile) unione. Ma non ho l'anello al naso, nessuno mi colonizza, nessuno mi onora della sua elevatissima "conoscenza" del gioco del calcio, nemmeno se viene da una delle remote province del Regno e, come Garibaldi, ha venduto l'anima ai Savoia. Io sono greco, romano, bizantino, normanno, svevo, angioino, aragonese, spagnolo, asburgico, borbone e, per un breve periodo, anche francese. Non accetto lezioni da nessuno. Per quanto può valere.