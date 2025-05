Napoli: McTominay non è al meglio, ma ci sarà Qualche fastidio muscolare in settimana per lo scozzese, ma l'allenatore non rinuncerà a lui

Potrebbe essere già questa la sera del quarto scudetto del Napoli: obbligatoria la vittoria a Parma e la contemporanea sconfitta dell'Inter. In ogni caso traguardo vicino, salvo amare sorprese che Conte comunque non esclude. In campo anche McTominay, che come ha spiegato il tecnico ha avuto una settimana difficile

Le condizioni diMcTominay fanno preoccupare tutti i tifosi del Napoli. Come rivelato anche in conferenza stampa da Antonio Conte, il centrocampista ha avuto dei problemi fisici in settimana. In particolare, nella giornata di allenamento di giovedì, lo scozzese ha accusato un fastidio fisico serio che ha fatto spaventare il club. Negli ultimi due giorni, invece, è stato gestito e filtra ottimismo per vederlo tra i titolari nella sfida contro il Parma. Il Napoli sicuramente non si vorrà privare di un protagonista per una partitacosì importante. Per il centrocampista scozzese si tratta della miglior stagione a livello realizzativo in carriera. I numeri parlano chiaro: 11 gol e 3 assist in 32 partite a voto.

Tra i centrocampisti è il secondo per gol fatti, a pari meritocon Pulisic e dietro Orsolini. I giocatori di Milan e Bologna, però, occupano ruoli decisamente più offensivi rispetto al giocatore del Napoli. McTominay si è rivelato sicuramente un primo slot al fantacalcio e potrà essere tra i più pagati nel suo ruolo nella prossima stagione. Conte non avrà Buongiorno, Juan Jesus e Lobotka: la scelta dovrebbe essere per la stessa formazione che domenica al “Maradona” ha pareggiato col Genoa. La sola eccezione sarà quella di Gilmour al posto di Lobotka infortunato.