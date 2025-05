Nessun dubbio di formazione: avanti col 4-4-2. La decisione sui tre infortunati Conte confermerà la coppia d'attacco formata da Raspadori e Lukaku. In mediana Gilmour per Lobotka

Nessuna sorpresa in vista per la sfida di questa sera contro il Cagliari. Si parte con il 4-4-2 base che poi può diventare un 3-5-2 e magari in corso d’opera anche un 4-3-3. Antonio Conte non si è sbilanciato sulla questione infortunati. "Resta tutto invariato", ha ammesso l’allenatore. Magari sarà pretattica ma a quanto pare non si dovrebbe vedere una formazione diversa da quela delle ultime due gare. Poi magari ci sarà il colpo a sorpresa ma questo non si può sapere. Di certo Neres a partita in corso può essere un elemento che potrà spaccare in due la difesa avversaria. Dunque, si parte con il solito attacco. Raspadori sarà il partner di Lukaku. La speranza è che Big-Rom si svegli finalmente e non diventi facile preda di Mina.

Leoni del Parma l’ha messo in difficoltà al Tardini. Adesso più che mai non può tradire le attese. Jack ci tiene dal canto suo a dare un segnale forte sotto porta. Ha voglia di esaltarsi e prendersi l’abbraccio caloroso del pubblico. Nel giro di tre anni può vincere un altro scudetto. Lui ragazzo arrivato dal Sassuolo può diventare ancora di più un’icona napoletana. A centrocampo guiderà Gilmour avendo al suo fianco McTominay ed Anguissa e a destra Politano. Scott e Zambo dovranno provare a ripetere le grandi gesta di qualche tempo fa. Grazie a loro il Napoli ha tenuto la testa della classifica. Sanno marcare, ripartire e anche segnare.La difesa sarà sempre formata dal duo RrahmaniOlivera. Sempre a patto che Juan Jesus rimanga fuori. Sulle corsie esterne Di Lorenzo e Spinazzola. In panchina il resto del gruppo.