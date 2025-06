Mercato, tanti nomi illustri accostati al Napoli: ma la realtà è diversa Poche aspettative per la prima mini finestra di giugno, ma Marianucci e De Bruyne sono in arrivo

Sarà di nuovo il presidente Aurelio De Laurentiis a parlare nella prima conferenza stampa post scudetto: appuntamento mercoledì a Posillipo per la presentazione dei due ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro. Probabile che il patron possa fare qualche annuncio, probabilmente parlando anche della inaspettata conferma di Conte. Ma l'attesa è tutta per il mercato: il Napoli lotterà su quattro fronti e non è un segreto che la rosa andrà rinforzata, soprattutto dopo la conferma dell'allenatore fresco di scudetto. La mini finestra di giugno è già aperta: appena 10 giorni, ma che daranno la possibilità al Napoli di chiudere ufficialmente una o più operazioni.

Difficile quella per De Bruyne, le cui visite mediche sono state rimandate: saranno svolte dopo le due partite con la sua nazionale, quindi la prossima settimana. Ma il club azzurro potrebbe annunciare il difensore Marianucci dell'Empoli, prenotato ormai mesi fa. Eppure i nomi in orbita azzurra sono tantissimi. Le ambizioni e i conti in regola fanno accostare ai campioni d'Italia nomi prestigiosi, come Donnarumma, Sané e Leao. Difficile che sarà un mercato così stellare, ma partire con De Bruyne fa capire che le intenzioni di costruire una grande squadra sono concrete.