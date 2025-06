Il Napoli campione riparte col Sassuolo: il calendario degli azzurri Svelato il calendario del prossimo campionato: a Fuorigrotta debutto alla seconda col Cagliari

Ecco il cammino dei campioni. Con un mese di anticipo rispetto al solito stilati i calendari di Serie A. I campioni d’Italia del Napoli debutteranno in casa del Sassuolo, mentre Inter e Milan giocheranno la prima giornata entrambe in casa. Alla 3ª giornata subito il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Nella splendida e prestigiosa cornice del Teatro Regio di Parma è stato sorteggiato il calendario del campionato di Serie A 2025/26.

Per la prima volta si conoscono lepartite della nuova stagione solo poche settimane dopo la fine di quella precedente, chiusa con un finale thrilling. «Dobbiamo a tutti gli appassionati sapere quando ci saranno le partite, per seguire la squadra che amano in casa e in trasferta», ha spiegato il presidente della Serie A Ezio Simonelli dal palco.Il campionato di Serie A 2025-26 inizierà nel weekend del 23-24 agosto 2025 per concludersi il 24 maggio 2026. Sono previsti due turni infrasettimanali: il 29 ottobre 2025 (9ª giornata) e il 6 gennaio 2026 (19ª giornata).

Quattro, invece, le soste per gli impegni delle nazionali: il 7 settembre 2025, il 12 ottobre 2025, il 16 novembre 2025 e il 29 marzo 2026. Non ci sarà la sosta natalizia Anche quest’anno il calendario della Serie A sarà asimmetrico: la sequenza delle gare nel girone di andata, quindi, sarà diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Il Napoli campione in carica di Antonio Conte che esordirà in trasferta al Mapei Stadium - Città del Tricolore contro il Sassuolo neopromosso.

La prima al Diego Armando Maradona sarà contro il Cagliari, nel rematch della sfida dell’ultima giornata 2024/2025 che ha dato lo scudetto agli azzurri. Alla terza giornata primo test importante della banda di Conte contro la Fiorentina in Toscana, da cui proviene l’avversario del Napoli alla quarta giornata, il Pisa. Poi sfida a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri mentre all’ottavo turno il Napoli ospiterà l’Inter. Tra l’11ª e 14ª giornata sfide contro Bologna, Atalanta, Roma e Juventus, mentre a gennaio doppia trasferta in casa dell’Inter e dei bianconeri. Ultima giornata contro l’Udinese il 24 maggio 2026.

Di seguito il calendario di Serie A 2025/26 del Napoli:

Giornata 1: Sassuolo-Napoli

Giornata 2: Napoli-Cagliari

Giornata 3: Fiorentina-Napoli

Giornata 4: Napoli-Pisa

Giornata 5: Milan-Napoli

Giornata 6: Napoli-Genoa

Giornata 7: Torino-Napoli

Giornata 8: Napoli-Inter

Giornata 9: Lecce-Napoli

Giornata 10: Napoli-Como

Giornata 11: Bologna-Napoli

Giornata 12: Napoli-Atalanta

Giornata 13: Roma-Napoli

Giornata 14: Napoli-Juventus

Giornata 15: Udinese-Napoli

Giornata 16: Napoli-Parma

Giornata 17: Cremonese-Napoli

Giornata 18: Lazio-Napoli

Giornata 19: Napoli-Verona

girone di ritorno

Giornata 20: Inter-Napoli

Giornata 21: Napoli-Sassuolo

Giornata 22: Juventus-Napoli

Giornata 23: Napoli-Fiorentina

Giornata 24: Genoa-Napoli

Giornata 25: Napoli-Roma

Giornata 26: Atalanta-Napoli

Giornata 27: Verona-Napoli

Giornata 28: Napoli-Torino

Giornata 29: Napoli-Lecce

Giornata 30: Cagliari-Napoli

Giornata 31: Napoli-Milan

Giornata 32: Parma-Napoli

Giornata 33: Napoli-Lazio

Giornata 34: Napoli-Cremonese

Giornata 35: Como-Napoli

Giornata 36: Napoli-Bologna

Giornata 37: Pisa-Napoli

Giornata 38: Napoli-Udinese