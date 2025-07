Lang arriva, ma per Ndoye si aspetta ancora Il giocatore svizzero del Bologna punta alla maglia azzurra, ma le richieste economiche sono alte

Noa Lang è ormai prossimo al suo arrivo. L'ufficialità per l'esterno olandese sembra questione di pochi giorni: lunedì, infatti, è atteso a Roma per sottoporsi alle visite mediche. Napoli e PSV Eindhoven hanno raggiunto un accordo, e il giocatore non vede l’ora di vestire la maglia azzurra per dimostrare il suo valore nel campionato italiano. Proveniente dal club in cui ha brillato Dries Mertens, questa potrebbe essere un'opportunità perfetta per Lang di ispirarsi alla carriera dell'ex idolo partenopeo e lasciare il segno. Tuttavia, il Napoli necessita ancora di ulteriori rinforzi per quel settore del campo. Da tempo si parla di Ndoye, gioiello del Bologna richiesto da Conte.

I felsinei però non vogliono svendere il loro talento e hanno incrementato il prezzo: ben cinquanta milioni di euro per assicurarsi il promettente svizzero. Una cifra altissima, che il club azzurro giudica troppo onerosa al momento. Il rendimento di Ndoye non sembra ancora giustificarla, pur essendo un giovane dal grande potenziale. Forse in futuro sarà un fenomeno, ma per ora la valutazione appare sproporzionata, e Manna non ha ancora perfezionato l'operazione. Non è escluso, però, che si possano elaborare formule alternative, includendo qualche contropartita tecnica nella trattativa. Un nome su tutti è quello di Zanoli: il giovane potrebbe rappresentare un elemento interessante da inserire nell'accordo con la squadra guidata da Italiano.