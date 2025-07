Manna lavora per chiudere velocemente i prossimi tre acquisti L'obiettivo del direttore sportivo è dare a Conte Lang, Beukema e forse Juanlu Sanchez per il ritiro

I calciatori del Napoli si preparano all'ultima domenica libera prima del raduno di martedì a Castel Volturno. Già domani rientreranno quasi tutti in Italia, tranne chi ha chiesto la deroga per tornare mercoledì. Dopo i test atletici e medici giovedì la partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida, prevista giovedì mattina. Ad oggi la casella "acquisti" è riempita da soli due nomi: quello prestigioso di De Bruyne e quello del giovane difensore ex Empoli Marianucci. Antonio Conte aspetta almeno un altro paio di rinforzi in tempo per il ritiro.

E' quello che vuole fare il ds Manna, che sta lavorando anche nel fine settimana per completare gli arrivi di Lang e Beukema, attesi tra domani e martedì per le visite mediche. Ma non finisce qui, perché l'obiettivo è arrivare anche a Juanlu Sanchez del Siviglia, terzino destro che dovrebbe essere il vice Di Lorenzo, e soprattutto Dan Ndoye, esterno apprezzato da Conte che dovrebbe fare coppia proprio con Lang. Le caratteristiche dello svizzero sono quelle ideali per l'allenatore azzurro. Grande corsa e capacità di fare bene le due fasi: un perfetto alter ego di Politano.