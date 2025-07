Napoli, comincia il raduno: oggi e domani test fisici a Castel Volturno I giocatori rientrano a scaglioni: De Bruyne è già in città. Conte lo aspetta

Il Napoli campione d’Italia è pronto a ripartire con entusiasmo e determinazione. Questa settimana segna l’inizio di un periodo cruciale per gli azzurri, che si preparano a mettere in moto la nuova stagione. Antonio Conte ha già diramato la lista dei convocati per i test fisici che si svolgeranno oggi e domani presso il centro sportivo di Castel Volturno, dando avvio alla marcia verso nuovi obiettivi. Giovedì la squadra salirà sull’aereo diretto a Verona, da cui proseguirà in autobus verso Dimaro Folgarida. L’arrivo è previsto poco prima di pranzo, e già nel pomeriggio i giocatori saranno in campo a Carciato per il primo allenamento. Fino al 27 luglio non ci saranno pause: una preparazione intensa che culminerà con due amichevoli programmate per il 22 luglio, alle 18 contro l’Arezzo, e il 26 luglio, sempre alle 18, contro il Catanzaro. Sarà un vero e proprio tour de force destinato a forgiare il gruppo, composto sia dai veterani della squadra, tutti confermati, sia dai nuovi acquisti.

Tra questi, gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Kevin De Bruyne, fiore all’occhiello del mercato azzurro. Il campione belga si unirà al resto della squadra a Castel Volturno e successivamente entrerà nel vivo dell’esperienza Napoli nel suggestivo scenario della Val di Sole. Sulle tribune di Dimaro Folgarida si attende una folla di tifosi pronti a sostenere la squadra e il neoacquisto con entusiasmo crescente. Sarà un vero festival di emozioni condivise tra giocatori e fan. Antonio Conte ha sfruttato al meglio le sue vacanze per pianificare ogni dettaglio della stagione che lo aspetta. È un’annata decisamente diversa rispetto alla sua precedente esperienza sulla panchina del Napoli. Ora dovrà affrontare non solo il campionato e la Coppa Italia, ma anche la Champions League e la Supercoppa Italiana. L’impegno europeo rappresenterà una sfida importante: partite ogni tre giorni, trasferte impegnative e poco tempo per recuperare le energie. In questo contesto, una rosa ampia e ben calibrata sarà cruciale. Il mercato sta andando nella giusta direzione.

La squadra dovrà contare su un equilibrio tra titolari e riserve di qualità, evitando differenze marcate che potrebbero penalizzare le rotazioni. Nella scorsa stagione Conte ha faticato a gestire i cambi; quest’anno non sarà più possibile commettere gli stessi errori. Sarà necessario un turn over intelligente, alternando alcuni ruoli chiave senza compromettere la solidità del gioco, considerando anche l’inevitabilità degli infortuni lungo un percorso così impegnativo. Nelle prossime ore sono previste le visite mediche per i rinforzi già trattati. Noa Lang sembra essere in pole position per diventare ufficialmente un giocatore del Napoli, seguito a breve da Beukema. Per Ndoye si attende ancora una conferma finale, mentre Lorenzo Lucca potrebbe unirsi ai compagni direttamente in Trentino. D’altra parte, l’acquisto del bomber dell’Udinese sarà subordinato all’ufficializzazione della cessione di Victor Osimhen al Galatasaray. Solo allora si concretizzerà il passaggio definitivo e il nuovo attaccante potrà aggregarsi rapidamente alla squadra in preparazione per una stagione che si preannuncia elettrizzante.