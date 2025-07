Osimhen, niente convocazione in attesa della cessione. L'elenco degli "esclusi" Neanche gli altri calciatori fuori dal progetto dovrebbero essere convocati per il ritiro di Dimaro

Victor Osimhen non è stato convocato per il raduno di Castel Volturno, in attesa della cessione al Galatasaray che potrebbe sbloccarsi già oggi. In caso di ulteriore permanenza in azzurro, l'attaccante rientrerà a Napoli ma per allenarsi a parte. Con lui dovrebbero esserci anche altri giocatori (ma l'elenco non è ancora ufficiale) che non fanno più parte dei piani. Anche per loro è previsto un programma di allenamenti in sede (a Castel Volturno) in attesa della cessione. Per questo non faranno parte della lista per i convocati del ritiro di Dimaro. Ecco l'elenco provvisorio e non ufficiale: Osimhen, Lindstrom, Folorunsho, Zanoli, Cajuste, Cheddira e Zerbin non dovrebbero essere convocati.