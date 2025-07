Primo giorno di raduno, Buongiorno il primo ad arrivare a Castel Volturno Assente Osimhen, che ha presentato un certificato medico in attesa della cessione

È stato Alessandro Buongiorno il primo ad arrivare a Castel Volturno per i test medici e fisici nel primo giorno di raduno del Napoli campione d'Italia. Al Training Center è ufficialmente iniziata la stagione degli azzurri: nella prima parte dei convocati presenti oltre al già citato Buongiorno, anche Cajuste, Cheddira, Contini, Folorunsho, Hasa, Lindstrom, Marianucci, Mazzocchi, Obaretin, Sgarbi, Turi, Vergara e Zerbin. Assente Victor Osimhen, che ha inviato un certificato medico ed è in attesa di lasciare definitivamente il Napoli con il Galatasaray che spinge per averlo.

Domani a Castel Volturno sarà la volta degli altri big, su tutti il campione belga De Bruyne, arrivato questa mattina in città e che ha vissuto la sua prima giornata da napoletano. Anche Conte arriverà domani, mentre mercoledì ci sarà la prima seduta di allenamento collettivo. Giovedì mattina, invece, la partenza per Dimaro. Sempre domani Noa Lang farà le visite mediche a Roma, lui e Beukema si aggregheranno in tempo per il ritiro di Dimaro.