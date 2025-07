Noa Lang è Villa Stuart: iniziate le visite mediche prima della firma col Napoli L'esterno olandese tra poche ore diventerà il terzo acquisto del mercato estivo

Noa Lang è a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche previste prima di completare il trasferimento al Napoli. A breve firmerà un contratto che lo legherà al club partenopeo fino al 2030. L'attaccante olandese ha raggiunto l’Italia nella giornata di ieri, con l’accordo ormai chiuso tra il Napoli e il PSV Eindhoven: 25 milioni di euro fissi più 3 milioni di bonus, oltre a una clausola del 10% sulla futura rivendita. Lang sarebbe potuto approdare al Napoli già durante il mercato di gennaio, individuato dalla dirigenza come il possibile successore di Kvaratskhelia. Tuttavia, il PSV aveva deciso di trattenerlo per inseguire obiettivi importanti: la conquista dell’Eredivisie e la prosecuzione del percorso in Champions League.

L’olandese, reduce da due titoli consecutivi nel campionato olandese con la maglia del PSV, ha indossato con successo la prestigiosa maglia numero 10 e si è distinto anche in Europa, offrendo una convincente prestazione contro la Juventus. Classe 1997, 26 anni e autore di 14 reti nella scorsa stagione, Lang è ora più che motivato a iniziare questa nuova fase della sua carriera. È impaziente di unirsi al Napoli e lavorare sotto la guida di Antonio Conte. Dotato di un talento cristallino, Lang è un esterno offensivo che sa unire velocità, tecnica e visione di gioco. Non solo dribbling e capacità di finalizzazione, ma anche intelligenza tattica e un'ottima propensione agli assist. Con queste qualità, il nuovo esterno sinistro si prepara a lasciare il segno nella squadra azzurra.