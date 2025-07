IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il perché della sicurezza Non è chiaro perché a giudizio di molti il Napoli è la grande favorita per il prossimo anno...

Si ricomincia a lavorare per la stagione che calcistica 2025-2026. Il Napoli si riunisce a Castelvolturno mercoledì 16 per poi partire l'indomani per Dimaro. I pronostici per l'anno che verrà si sprecano. Ne circolano di tutti i generi. Un mio amico interista me ne ha mandato uno ieri mattina, appena confezionato dell'intelligenza artificiale, che ovviamente vedeva il Napoli trionfare. Ultimo in ordine di tempo è stato quello del giornalista Fernando Siani, che ha dichiarato: "Il Napoli è la grandissima favorita dell’anno prossimo". Il problema non è se abbia torto o ragione, ma il perché di tanta sicurezza