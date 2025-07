Il Napoli arriva a Dimaro: già nel pomeriggio il primo allenamento Azzurri attesi in Trentino a ora di pranzo, poi subito al lavoro. Ci saranno anche i nuovi acquisti

Il Napoli arriva Dimaro Folgarida, dove prenderà ufficialmente il via la nuova avventura azzurra nella splendida cornice della Val di Sole. La squadra sarà impegnata già oggi pomeriggio con il primo allenamento presso lo stadio comunale di Carciato, inaugurando così il primo dei due ritiri estivi programmati in vista della prossima stagione. L’esordio ufficiale sul campo è fissato per il 23 agosto alle 18:30, quando il Napoli affronterà il Sassuolo. Il soggiorno a Dimaro, ormai appuntamento tradizionale, si svolgerà dal 17 al 27 luglio.

Successivamente, gli azzurri si sposteranno a Castel di Sangro, per un secondo ritiro che durerà dal 30 luglio al 14 agosto.

Entrambi i periodi saranno caratterizzati da un’intensa attività fisica e tattica, con doppie sessioni d’allenamento e diverse opportunità per i tifosi di assistere dal vivo alle preparazioni tecniche della squadra. Le località di Dimaro e Castel di Sangro sono già sold out, con una nutrita schiera di appassionati, napoletani e non solo, pronta a seguire con entusiasmo la nascita del “nuovo Napoli”. Previsti numerosi acquisti che rinforzeranno la rosa per affrontare gli impegni stagionali. La preparazione estiva includerà cinque amichevoli, il cui programma completo è atteso a breve, dando forma e ritmo alle strategie che accompagneranno il club nel cammino verso nuovi successi.