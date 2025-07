Il Napoli è arrivato a Dimaro: che accoglienza per De Bruyne Grande entusiasmo per gli azzurri: il campione belga è il più acclamato

Il Napoli è appena giunto a Dimaro Folgarida, pronto a inaugurare il primo ritiro stagionale. Gli azzurri scenderanno oggi stesso sul prato dello stadio comunale di Carciato per il primo allenamento, dando ufficialmente il via a undici giorni di preparazione intensiva nella splendida cornice della Val di Sole. Entusiasmo alle stelle, soprattutto per l’attesissimo De Bruyne, accolto da un’ovazione che ha coinvolto anche McTominay e Conte. La maglia numero 11 del belga è già tra gli articoli più richiesti dai tifosi presenti a Dimaro. Le immagini dal Trentino, catturate dai nostri inviati, mostrano l'atmosfera vibrante attorno alla squadra.

Per la nuova stagione, che avrà il suo debutto ufficiale il 23 agosto alle 18.30 contro il Sassuolo, il Napoli ha in programma due ritiri estivi: il primo, tradizionale appuntamento a Dimaro, si terrà dal 17 al 27 luglio; il secondo, invece, si svolgerà a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto. Sono previste doppie sedute di allenamento, molte delle quali aperte al pubblico, con una partecipazione straordinaria di tifosi che hanno già reso sold out entrambe le località. Migliaia di supporter, sia napoletani che provenienti da altre città, seguiranno con passione la costruzione del nuovo Napoli, arricchito da numerosi volti nuovi. In calendario ci sono cinque amichevoli che serviranno a testare la squadra in vista del campionato.