Il Napoli a Dimaro: l'elenco ufficiale dei convocati per il ritiro Esclusi Osimhen, Cajuste, Cheddira, Folorunsho, Lindstrom, Ambrosino, Ngonge



Ha preso ufficialmente il via il ritiro estivo della squadra a Dimaro, segnando l'inizio della pre-season per i campioni d'Italia dopo tre giorni dedicati ai test medici e fisici. La rosa convocata per questa fase preparatoria comprende: Anguissa, Buongiorno, Coli Saco, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Ferrante, Gilmour, Hasa, Juan Jesus, Lang, Lobotka, Lukaku, Marianucci, Mazzocchi, McTominay, Meret, Neres, Obaretin, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Sgarbi, Simeone, Spinazzola, Turi, Vergara, Zanoli e Zerbin. Tra gli esclusi figurano Osimhen, Cajuste, Cheddira, Folorunsho, Lindstrom, Ambrosino e Ngonge. La loro assenza risulta significativa e potrebbe influire sulle scelte tecniche nei prossimi giorni.