Visite mediche anche per Beukema: il difensore è arrivato a Roma In serata il nuovo giocatore del Napoli sarà a Dimaro per unirsi ai nuovi compagni

Poco dopo le 9 del mattino, Sam Beukema è arrivato a Villa Stuart, a Roma, per sottoporsi alle visite mediche in vista della firma con il Napoli. Ad attenderlo c'erano alcuni tifosi, sebbene non numerosi, complice l'orario. Un nuovo acquisto si aggiunge alla lista per Conte, con l'affare ormai definito: il Napoli ha raggiunto un accordo con il Bologna per il trasferimento definitivo del giocatore, basato su una cifra di 30 milioni di euro più 3 milioni di bonus.

Beukema siglerà un contratto di cinque anni e si unirà al gruppo diretto da Conte nel ritiro di Dimaro, dove la squadra partenopea è impegnata negli allenamenti dallo scorso giovedì. Il Napoli ha da tempo individuato Sam Beukema come una delle priorità per rinforzare la difesa. Difensore olandese di 26 anni, da due stagioni in Italia, ha mostrato una crescita esponenziale che l'ha portato a diventare un leader del Bologna, squadra con cui ha anche partecipato alla Champions League.