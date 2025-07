Lucca è arrivato a Dimaro: comincerà subito gli allenamenti Per l'attaccante ex Udinese manca solo l'ufficialità del presidente De Laurentiis

Lorenzo Lucca è arrivato ieri sera a Dimaro, è ormai pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Napoli. In attesa dell'annuncio ufficiale, il classe 2000 si unirà nuovi compagni di squadra durante la prima fase del ritiro estivo a Dimaro, in Trentino. Lucca ha salutato calorosamente i tifosi partenopei senza però rilasciare commenti sulla scelta di vestire la maglia azzurra, nonostante il forte interessamento di numerosi club. L'operazione che lo ha portato al Napoli si è conclusa con un accordo per un prestito iniziale da 9 milioni di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto fissato a 26 milioni al termine della prossima stagione. Complessivamente, il trasferimento arriva a un valore di 35 milioni di euro.