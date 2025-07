McTominay: "Ecco perché ho portato il mio cuscino con me a Dimaro" Il centrocampista scozzese: "Lo scudetto è stato il momento più emozionante della mia carriera"

«Adattarsi alla Serie A è stato un processo naturale grazie a mister Conte e al supporto della squadra. Lo Scudetto? Sicuramente il momento più emozionante della mia carriera. Posso raccontarvi cosa è successo con Gilmour dopo la festa sul bus, e sì, riguardo la foto con il cuscino, c’è una curiosità che voglio condividere». Con l’iniziativa “Voci dal Ritiro”, CRC, radio ufficiale partner della SSC Napoli, sta intervistando quotidianamente i calciatori del Napoli nel ritiro di Dimaro. Ieri, ai microfoni dell’emittente, è intervenuto Scott McTominay. Ecco le sue dichiarazioni: «Adattarmi alla Serie A non ha rappresentato nessun ostacolo grazie alla guida di mister Conte e all’accoglienza calorosa dei miei compagni fin dal primo giorno. Il mio obiettivo era chiaro: allenarmi al massimo, lavorare sulla forma fisica e dimostrare il mio valore in campo. Questo approccio non riguarda solo lo scorso anno, ma anche questa nuova stagione che si apre davanti a noi: nuovi capitoli, nuovi volti, e tanta voglia di dare il massimo.

La partita Napoli-Cagliari? Il culmine della mia carriera, un sogno diventato realtà. Non avrei potuto aspirare a qualcosa di più grande. In un’intervista di qualche mese fa dissi ai tifosi napoletani che volevo regalare loro il campionato, e insieme al duro lavoro l’obiettivo è stato raggiunto. Naturalmente, segnare è stato importante, ma ora bisogna guardare avanti: una nuova stagione ci attende e dobbiamo ripeterci. Le grandi squadre e i grandi giocatori sono sempre affamati, ed io sono pronto a dare tutto per questo club. Quest’anno ci aspettano molte partite e abbiamo un gruppo fantastico. La parata sul bus scoperto? Un momento magico, quasi surreale. Non mi sarei mai aspettato un accoglimento così caloroso: quel supporto è stato indescrivibile. Dopo la festa io e Billy ci siamo ritrovati a casa mia, ci siamo seduti e abbiamo riflettuto sull’esperienza dicendo solo “Wow”. Dimaro? La mia prima esperienza qui ed è davvero un bel posto. Le strutture sono ottime e l’atmosfera è motivante. La foto con il cuscino? È quello che uso per dormire ogni notte (ride). Ci alleniamo moltissimo, e un buon riposo è fondamentale per mantenere alte prestazioni: quel cuscino mi aiuta più di quanto si pensi».