Gli azzurri ai tifosi: "L'obiettivo è migliorare sempre. De Bruyne darà tanto" Di Lorenzo, Juan Jesus, Spinazzola e Buongiorno rispondono alle domande dei supporters a Dimaro

Partiti a Dimaro Folgarida gli eventi serali dedicati ai tifosi e all’incontro con i protagonisti del Napoli. Ieri è toccato a Di Lorenzo, Juan Jesus, Spinazzola e Buongiorno, che hanno salutato il pubblico presente nell’area eventi nei pressi della chiesa. Spiazzo gremito con oltre tremila persone e grande entusiasmo. Area gremita con tantissimi tifosi in attesa dei campioni d’Italia. Per questa volta la scelta è stata di non portare volti nuovi ma i calciatori che hanno vinto il campionato. Il più acclamato è sicuramente il capitano Di Lorenzo: «Parma? Era la partita più difficile. Era importante arrivare con quel vantaggio all’ultima partita. Fortunatamente dall’altra parte (Inter-Lazio, ndr) ci hanno dato una mano. Il nostro prossimo obiettivo è fare meglio».

Juan Jesus sulle “secce” di chi vede il Napoli favorito. «La squadra è fortissima e dobbiamo continuare il percorso. Vogliamo fare bene, anzi meglio dello scorso anno». Di Lorenzo risponde su De Bruyne: «Mi ha colpito come si è calato nella realtà di Napoli. Sono sicuro che ci darà una grandissima mano, è un campione». Buongiorno sul suo infortunio: «Il recupero sta andando bene, mi avete visto correre spero di essere presto in campo con i compagni». Un consiglio a De Bruyne a Spinazzola: «Non si possono dare consigli a Kevin. L’unico che può farlo è il mister». Jesus sulla Champions: «Vincerla? È un obiettivo, faremo del nostro meglio per arrivare il più lontano in tutte le competizioni».