Lukaku: "Gli allenamenti di Conte sono sempre più duri. Aiuterò Lucca" Il belga: "Il nostro allenatore ci aiuta col suo rigore, vuole un miglioramento continuo"

L'attaccante azzurro Romelu Lukaku, intervistato da Sky Sport durante il ritiro di Dimaro, ha condiviso aggiornamenti sulla preparazione e sulle prospettive di mercato del Napoli. Ecco i punti salienti delle sue dichiarazioni: Sulla preparazione della squadra: Lukaku ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto finora, evidenziando l'impegno collettivo della squadra. Ha descritto il momento come cruciale per affrontare una stagione lunga con la giusta mentalità. Su Antonio Conte: Ha elogiato il tecnico per la sua dedizione e il suo approccio, definendolo rigoroso e dedito al miglioramento continuo. Ha aggiunto che il mantra del gruppo è sempre quello di superarsi e fare meglio. Sull'arrivo di Lorenzo Lucca: Lukaku ha rivelato di collaborare con Lucca per aiutarlo nella comprensione delle dinamiche tattiche della squadra, evidenziando l'importanza delle giocate codificate.

Ha riconosciuto le qualità del giovane attaccante, in particolare nell'attaccare la porta, definendolo un valore aggiunto per la squadra nella difesa del titolo. Ha inoltre sottolineato come Lucca possa rappresentare anche un supporto in campo qualora giocassero insieme, pur riconoscendo che le scelte sulle formazioni spettano al mister. Sul mercato: Lukaku ha dichiarato che il mercato non è ancora chiuso e che la società sta lavorando per possibili nuovi innesti. Tuttavia, ha ribadito che chi rimarrà alla fine della sessione sarà parte del gruppo pronto a lottare per gli obiettivi della nuova stagione.

Su Kevin De Bruyne: Parlando dell'arrivo del centrocampista belga, Lukaku ha descritto De Bruyne come una persona semplice e molto legata alla famiglia. Ha confessato di averlo incoraggiato a essere protagonista anche al Napoli, come già fatto con successo al Manchester City e con la nazionale. Ha ricordato la loro amicizia nata a 13 anni e si è detto estremamente felice, insieme al resto della squadra, per la scelta di Kevin di unirsi al progetto azzurro.