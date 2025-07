Osimhen, tutto fatto col Galatasaray: tra poco le firme e l'annuncio Finalmente conclusa la cessione dell'attaccante nigeriano

Victor Osimhen è ormai a un passo dal trasferimento al Galatasaray. L’accordo tra il club turco e il Napoli è praticamente concluso: mancano solamente le firme sui contratti e l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare a breve. Il Galatasaray ha concordato con la società azzurra una cifra complessiva di 75 milioni di euro, suddivisa in due tranche: 40 milioni immediati e altri 35 da versare nel corso del prossimo anno. Secondo quanto riportato dalla testata turca A Spor, i contratti sono già stati inviati al giocatore, che al momento li sta sottoponendo all’esame dei suoi legali prima dell’ufficializzazione.

Osimhen dovrebbe partire per la Turchia nelle prossime ore: stando alle informazioni diffuse dal portale turco, l’arrivo del calciatore a Istanbul è previsto per domani sera. L’attaccante si prepara così a intraprendere una nuova avventura in una piazza entusiasta e passionale come quella del Galatasaray. Si tratta di una delle operazioni più rilevanti nella storia recente del club turco e della seconda cessione più redditizia mai registrata dal Napoli.