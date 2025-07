Il Napoli in campo nella prima amichevole, ma è allarme Politano Alle 18 il test contro l'Arezzo. Ieri non si è allenato McTominay. Per l'esterno problema muscolare

Grande attesa per il primo impegno amichevole del Napoli, che oggi alle 18 sarà in campo a Dimaro per affrontare l'Arezzo. Matteo Politano non prenderà parte alla partita a causa di un risentimento muscolare accusato ieri durante la seduta pomeridiana. La sua situazione sarà monitorata nei prossimi giorni.

Questo rappresenta il primo inconveniente del ritiro, considerando che Buongiorno e Gilmour erano già condizionati da problemi fisici prima del loro arrivo a Dimaro: il difensore è stato recentemente operato per una pubalgia, mentre il centrocampista sta recuperando da una sindrome retto-adduttoria. Per il resto, va segnalata l’assenza dal campo di Scott McTominay nella giornata di ieri, ma in questo caso si parla semplicemente di gestione programmata dei carichi di lavoro.