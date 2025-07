IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il sole a Napoli Il ruolo di Conte nella vittoria dello scudetto, ma diamo merito ai calciatori...

C'è una favola che circola sul web e tra gli addetti ai lavori, e cioè che Antonio Conte ha vinto da solo lo scudetto della scorsa stagione, peraltro con una squadra di brocchi o giù di lì. Io affermo con forza che non è vero. La formazione del Napoli ultimo scorso era composta per sette undicesimi da quelli che avevano vinto lo scudetto e - considerazioni tattiche a parte - quegli stessi calciatori erano stati i migliori del campionato di due anni prima. Se evitiamo oziose diatribe, è possibile che si possa giungere alla equilibrata considerazione che basta poco per "far uscire il sole a Napoli".