Napoli sconfitto in amichevole: l'Arezzo vince 2-0 a Dimaro Azzurri imballati fisicamente e poco precisi sotto porta: i toscani vincono con un gol per tempo

Inizia con una sconfitta il preseason del Napoli, che nella prima amichevole stagionale di Dimaro cade contro l'Arezzo, formazione di Serie C allenata dall'ex azzurro Chiristian Bucchi. Azzurri imballati fisicamente e poco precisi sottoporta, che perdono con un gol per tempo. Pesando due clamorose ingenuità, la prima su un rigore banale concesso per fallo di Lang, la seconda sull'incomprensione tra Mazzocchi e Contini che ha permesso ai toscani di raddoppiare proprio al fischio finale. Le reti dell'Arezzo sono state messe da Pattarello al 70' su rigore e da Varela al 90'. Kevin De Bruyne ha debuttato con il Napoli. Buoni numeri da parte del belga, apparso comunque fuori condizione e non impeccabile nelle conclusioni.

NAPOLI-AREZZO 0-2

NAPOLI (primo tempo) (4-3-3): Meret; Di Lor,nzo Marianucci, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Hasa, De Bruyne; Zanoli, Lucca, Lang. All. Conte

NAPOLI (secondo tempo) (4-4-2): Contini, Spinazzola, Rrahmani, Beukema, Mazzocchi, Anguissa (24’st Vergara), Lobotka, Raspadori; Neres, Lukaku, Zerbin