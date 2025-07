Chiusa l'operazione per Milinkovic-Savic: il Napoli lo paga di più Accelerata con il Torino, che prende Ngonge. Il portiere sarà pagato 21 milioni complessivi

Nuovo colpo in arrivo per il Napoli, pronto a rafforzare la squadra: si attende tra oggi e domani la conclusione dell'accordo con il Torino per l'acquisto di Milinkovic-Savic. L'operazione si aggira attorno ai 22,5 milioni di euro, mentre un percorso inverso vedrà Ngonge trasferirsi ai granata in prestito. La notizia arriva da Sky Sport.

Il Napoli spenderà una somma superiore rispetto alla clausola di 19 milioni prevista per il portiere, scegliendo di strutturare i pagamenti in modo dilazionato. Il totale dell'operazione include 21,5 milioni, comprensivi del contributo solidarietà, oltre a un ulteriore milione proprio per dilazionare la cifra. Una strategia finanziaria che porterà dunque il club a investire una cifra più alta rispetto alla clausola iniziale. L'affare sembra ormai destinato a concludersi nelle prossime ore.