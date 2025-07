IL PIZZINO di Gerardo Casucci: I soldi veri Il Napoli finalmente comincia a far cassa dopo tanto spendere grazie alla cessione di Osimhen...

Mentre Politano e McTominay escono dal "gioco" dopo meno di 5 giorni di sano e maschio allenamento/preparazione tecnico-tattica (sono ben noti i metodi duri e inflessibili di Antonio Conte in questa fase), il Napoli, direi finalmente, comincia a far cassa dopo tanto spendere. Victor Osimhen ha preso la strada sua, che detto per inciso mi sembra anche la più adatta alla sua bizzosa personalità, portando nelle casse azzurre i primi 40 milioni dei 75 della sua intera clausola. Così dopo un po' di spiccioli per le cessioni di Natan, Gaetano e qualcun altro che nemmeno ricordo, arrivano finalmente i soldi veri.