IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Tanta perplessità L'acquisto di Vanja Milinkovic-Savic e la cessione di Caprile, operazioni di mercato non convincenti

A proposito del più che probabile arrivo di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli, Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha detto qualcosa che mi trova pienamente d'accordo: "Per me è follia pura dare Caprile a 8 milioni e spendi 18 milioni per un 28enne. Per me non è un'operazione vincente. Per giunta, nell'immediato e per il futuro Caprile è più forte di Milinkovic". E ha pure aggiunto: "Io ho visto alcune partite con errori evidenti, salvo questa stagione in cui è stato molto bravo. Meret è bravo, è in nazionale, è più giovane e ha vinto due scudetti. Meret è di un'altra categoria." Meno vero, ma resta tanta perplessità.