Conte concede il pomeriggio libero: conferenza e allenamento annullati La decisione dopo la seduta del mattino. Si riprende oggi con un doppio appuntamento

Luca Marianucci, il nuovo innesto del Napoli, era atteso ieri per la sua prima conferenza stampa presso il teatro comunale di Dimaro alle ore 15. Tuttavia, la presentazione è stata rinviata a oggi. Anche l’allenamento previsto per ieri pomeriggio è stato annullato, concedendo alla squadra una mezza giornata di riposo. Il difensore, schierato martedì come titolare nell’amichevole contro l’Arezzo, è destinato a completare il gruppo dei centrali a disposizione di Conte, come dichiarato dal suo agente. È intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di Marianucci, Di Lorenzo e Politano, offrendo alcune interessanti considerazioni: «Marianucci? Quando il Napoli lo ha ingaggiato eravamo pienamente consapevoli delle capacità di Conte, che sul campo è tra i migliori nell’aiutare i giocatori a crescere. Siamo certi che con lui Luca potrà fare significativi progressi. Avrà sicuramente un ruolo nell’organico.

Tra partite settimanali, competizioni e imprevisti, ci sarà spazio per tutti. Ho grande fiducia in Marianucci: è un ragazzo che lavora in maniera eccellente e sa cogliere le sue opportunità. Inoltre, Conte ha la virtù di non fermarsi alla data di nascita dei giocatori ma di valutare esclusivamente il loro rendimento durante gli allenamenti. Se Luca dimostrerà di essere all’altezza, sono convinto che il mister gli darà il giusto spazio». Intanto, Gianluca Baiesi, direttore operativo Stadium Manager della SSC Napoli, è intervenuto a Radio VivaFm per commentare i primi giorni di ritiro degli azzurri a Dimaro Folgarida: «I primi giorni sono stati soddisfacenti sotto tutti i punti di vista. Si parte sempre da un’analisi delle strutture per fare in modo che combacino con l’esigenza della squadra. I ritiri sono importantissimi, sono un luogo di lavoro per la squadra. Il segreto è valutare attentamente le strutture e poi quando si scelgono è indispensabile intrecciarle con gli enti locali, le istituzioni. Ogni giorno c’è qualcosa da migliorare e definire».