milinkovic savic potrebbe fare domani le visite mediche

Il Napoli ha il suo nuovo portiere. Nuovo colpo di mercato in arrivo, stavolta tra i pali. È attesa tra oggi e domani la chiusura dell’accordo per Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, con un’operazione complessiva da 22,5 milioni di euro. In parallelo, Cyril Ngonge farà il percorso inverso, trasferendosi al Torino in prestito.

Gli azzurri, per facilitare il pagamento in più rate, investiranno una cifra superiore rispetto ai 19 milioni previsti dalla clausola per il portiere: nel dettaglio, l’accordo prevede 21,5 milioni (incluso il contributo solidarietà) più un milione aggiuntivo per dilazionare i versamenti. Quindi, un costo totale più alto rispetto alla clausola, ma strategico per facilitare la gestione finanziaria.

NGONGE AL TORINO. Cyril Ngonge approda al Torino, affare concluso. Le visite mediche sono previste per oggi. Il club granata verserà un milione di euro per il prestito, con un’opzione di riscatto fissata a 17 milioni di euro. Un’operazione che sembra indirettamente aprire la strada al trasferimento di Milinkovic-Savic al Napoli.

LE ALTRE OPERAZIONI. Jesper Lindstrom si trasferisce al Wolfsburg, almeno temporaneamente. L’ala danese, ingaggiata nella sessione estiva del 2023, ha ufficialmente siglato un contratto con il club tedesco valido fino al 2030, come riportato da Nicolò Schira sui social. L’accordo appena definito prevede un prestito iniziale con opzione di acquisto fissata per l’anno prossimo. Michael Folorunsho è ormai vicino a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. L’accordo tra le parti è stato raggiunto, e il centrocampista ha già svolto le visite mediche presso la clinica Villa Stuart di Roma. Dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina, Folorunsho non ha preso parte al ritiro di Dimaro, preferendo allenarsi a Castel Volturno in attesa di definire il proprio prossimo passo.

