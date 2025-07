Miretti può essere la soluzione per il sesto centrocampista Al Napoli piace il giocatore della Juventus, ma va preso solo a titolo definitivo

Il Napoli punta con decisione su Fabio Miretti per rinforzare il centrocampo, valutando un’operazione che potrebbe concretizzarsi a titolo definitivo o attraverso un prestito con obbligo di riscatto. La trattativa con la Juventus si aggirerebbe attorno a una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Miretti, classe 2003, rappresenterebbe il tassello mancante per completare il reparto centrale degli azzurri.

Nella scorsa stagione, il giovane talento ha maturato esperienza giocando in prestito al Genoa, e il direttore sportivo Manna lo conosce profondamente grazie al percorso del giocatore nella Juventus Next Gen. Inoltre, il Napoli sarebbe pronto a offrirgli un contratto quadriennale con uno stipendio da circa 1,5 milioni di euro annui. L’accordo con il giocatore sembra già ben avviato. Un vantaggio nel suo possibile arrivo è che, essendo un classe 2003, Miretti rientrerebbe nella categoria degli Under evitando così di occupare spazio in lista.