Di Lorenzo: "Il nostro obiettivo è difendere lo scudetto" Il capitano del Napoli? "L'Arezzo? Non ci piace perdere, abbiamo analizzato gli errori commessi"

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc e ha tracciato un bilancio di questa prima parte di preparazione estiva: "Qui a Dimaro ci siamo concentrati sicuramente sulla parte atletica, è normale che all'inizio della stagione si lavori su questo aspetto. Sappiamo che con il mister lavoriamo tanto e ce l'ha confermato anche in questo ritiro, ma siamo davvero contenti. Qui ci sono tutte le strutture per lavorare al meglio, il clima è giusto e siamo partiti bene.

Napoli-Arezzo? Il risultato non ci soddisfa, non ci piace perdere. Lavoriamo tanto quindi fisicamente non siamo ancora al meglio ed è giusto e normale che sia così. Queste partite servono sicuramente per mettere minuti nelle gambe, ma l'abbiamo analizzata e visto gli errori che abbiamo fatto. Abbiamo tanti giocatori nuovi e queste sfide servono anche per conoscerci meglio: sono sicuro che già dalle prossime si vedrà un miglioramento.

Avere dei nuovi acquisti fin da subito è un aspetto positivo, perché il ritiro serve anche a questo: oltre alla parte fisica ed atletica riesci anche ad instaurare i rapporti più solidi stando tutto il giorno insieme. È più facile per i nuovi acquisti integrarsi, ma sono arrivati con grande entusiasmo ed hanno trovato un gruppo di ragazzi per bene. Siamo contenti del loro arrivo: il gruppo si sta formando bene. Una cosa che accomuna i nuovi acquisti è che sono ragazzi per bene e giocatori forti. Qualcuno più conosciuto, altri meno, ma tutti ragazzi che si sono messi a disposizione e messi a lavoro per fare una buona stagione. Questa è la cosa più importante.

La forza dello scorso anno? La continuità, dall'inizio alla fine siamo sempre stati costanti nelle prestazioni e nei risultati. Questo aspetto dovrà essere così anche quest'anno: ci saranno momenti difficili, ma è lì che si vede il vero gruppo. Ci ha contraddistinto l'anno scorso il fatto di superare le difficoltà insieme. Giocheremo con lo scudetto sul petto e l'obiettivo sarà quello di difenderlo, ovviamente non sarà semplice perché ci attende un campionato complesso. L'obiettivo è fare bene, provare a crescere come singoli e come squadra.

Champions League? Dopo un anno di stop ritorniamo con questo nuovo format diverso: sarà interessante capire come si svolgerà. Vogliamo fare del nostro meglio, sapendo che andiamo ad affrontare le migliori squadre d'Europa. Abbiamo anche la Supercoppa e la Coppa Italia: ci sono tante partite e tanti obiettivi che abbiamo in mente. Ci sarà bisogno di tutti: il gruppo lo deve sapere. Parte tutto dal ritiro e dal lavoro. Tutti si devono sentire parte integrante di questa stagione".