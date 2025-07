Conte e il suo staff salutano i tifosi sotto la pioggia Solo un saluto al pubblico da parte dell'allenatore e di Lele Oriali: "Sosteneteci"

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, accompagnato dal suo staff, ha incontrato ieri sera i tifosi sul palco degli eventi del ritiro di Dimaro Folgarida. La serata, programmata per le 20:30, è stata notevolmente influenzata da un’improvvisa pioggia, che ha iniziato a cadere abbondantemente pochi minuti prima dell’inizio. Alcune incomprensioni sull’orario e un lieve ritardo da parte dello staff di Conte hanno fatto sì che alcuni spettatori decidessero di andare via. Originariamente previsto per le 20:30, l’evento è stato posticipato alle 21, ma la comunicazione del cambio d’orario è stata poco chiara; di fatto, la serata ha preso il via solo alle 21:06. Una volta sul palco, Antonio Conte ha subito cercato di chiarire l’imprevisto: “Siamo molto dispiaciuti per il malinteso sull’orario di inizio, ci scusiamo,” ha dichiarato, accolto dagli applausi del pubblico. Ha poi aggiunto con entusiasmo: “È sempre un piacere ritrovarci a distanza di un anno con qualcosa di significativo sulla maglia. Abbiamo vissuto qualcosa di incredibile grazie al vostro sostegno costante, dall’inizio alla fine. Ricordo la partita contro il Modena, con 50mila persone presenti allo stadio.

La squadra ha sempre giocato con senso di appartenenza e rispetto verso di voi. Ora dobbiamo mantenerci umili, con intelligenza e consapevolezza dei valori del lavoro e della professionalità: sono queste le basi che possono condurci a raggiungere nuovi traguardi. Il resto? Sono solo chiacchiere inutili. Grazie a tutti.” Successivamente, Lele Oriali ha preso la parola per ribadire le scuse e condividere il suo punto di vista: “Rinnovo le scuse per il disguido iniziale. Il mister ha spiegato in modo eccellente ciò che abbiamo vissuto lo scorso anno. Non avevamo la rosa più forte, ma la vittoria è arrivata perché c’era una vera squadra. Grazie a tutti per il supporto: ora dobbiamo volare bassi. Partiamo con tanto entusiasmo e un profilo umile, poi il tempo dirà se riusciremo a regalarci nuove soddisfazioni. Personalmente sono ancora molto positivo e credo che questa squadra abbia pienamente compreso cosa serve per continuare su questa strada. Sono certo che potremo vivere grandi momenti insieme. Grazie di cuore.”