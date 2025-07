IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Energie sprecate Il duro lavoro in allenamento con mister Conte non sempre produce gli effetti sperati...

Tutto Napoli con Christian Marangio ci ha raccontato che Neres e Lang alla fine di un allenamento con Antonio Conte erano stravolti dalla stanchezza. Questo, a dire della maggior parte dei commentatori sportivi, non può fare a loro (come a tutti gli altri) che bene. È noto, infatti, dicono i benpensanti, che le squadre del tecnico salentino corrono come nessuna, surclassando gli avversari In lungo e in largo. Resta da chiedersi dov'erano tutte queste energie allenate, affinate e premiate dal mister azzurro dopo il mercato invernale scorso se non c'è stata partita quasi con nessuna squadra e sempre a discapito dei partenopei.