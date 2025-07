Domani le visite mediche di Milinkovic-Savic: Conte già lo aspetta Finalmente concluso l'iter per il portiere serbo: costerà 21.5 milioni

Il Napoli ha chiuso per il sesto rinforzo. Vanja Milinkovic-Savic è di fatto il nuovo portiere del Napoli. Da capire se titolare o vice Meret. È stato raggiunto un accordo totale con il Torino per il trasferimento del giocatore serbo alla corte di Antonio Conte. Il Napoli aveva già incassato il sì di Milinkovic-Savic lo scorso giugno, definendo un’operazione da 21 milioni di euro dilazionati in quattro anni. Ora tutto è pronto per avviare le ultime formalità: visite mediche oggi a Roma, firma sul contratto e annuncio ufficiale. Il portiere si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra forse già stasera, e ci sarà il 30 luglio a Castel di Sangro, in Abruzzo. Anche gli ultimi dettagli amministrativi sono stati risolti, con il costo totale dell’operazione fissato a 21,5 milioni di euro.