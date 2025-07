Che festa a Dimaro per i campioni d'Italia Il Napoli si presenta ai tifosi in piazza: fuochi d'artificio e musica con la coppa dello scudetto

È ormai un appuntamento immancabile, e sicuramente il più atteso dai tifosi. Anche quest’anno a Dimaro Folgarida è andato in scena il consueto saluto del Napoli al pubblico accorso nell’area eventi allestita nei pressi del centro di Dimaro. Una serata all’insegna della musica del dj Decibel Bellini, che ha chiamato a uno a uno tutti i giocatori del Napoli. E mai come quest’anno la squadra era praticamente al completo. Dopo la musica di Decibel le parole del sindaco Panciera, che esprime l’orgoglio per aver ospitato i campioni d’Italia. Sul palco si parte con i magazzinieri, poi tocca allo staff medico. Dal dottor Canonico ai fisioterapisti.

Poi tocca allo staff tecnico di Conte: dal vice Stellini al coordinatore Gabriele Oriali, passando per il dronista, e per il team manager. Poi chiaramente tocca a mister Conte e alla grande ovazione per lui con tanto di fuochi d’artificio. Dopo le ovazioni per Conte e il ringraziamento alla dirigenza, Bellini comincia a chiamare a uno a uno tutti i calciatori della rosa. Naturalmente si parte dai portieri, passando poi ai difensori, al gruppo dei centrocampisti e infine agli attaccanti. Per ogni calciatore chiamato sul palco un’ovazione, con un passaggio speciale al napoletano Mazzocchi. Chiaramente il volume degli applausi è aumentato a dismisura quando sul palco è stato chiamato Kevin De Bruyne, ma tanto entusiasmo anche per il capitano Di Lorenzo e per Romelu Lukaku. Poi la grande festa è proseguita con la musica in piazza, per questa volta risparmiata dalla pioggia.