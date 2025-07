Alle 18 l'amichevole contro il Catanzaro a Dimaro: tanti gli acciaccati Diverse assenze per il secondo test stagionale: McTominay e Lukaku non dovrebbero esserci

È tutto pronto per il ritorno in campo del Napoli, che oggi alle 18 sfiderà il Catanzaro, formazione di Serie B, nella seconda e ultima amichevole del ritiro di Dimaro. L'atmosfera si preannuncia calda allo stadio di Carciato, con il tutto esaurito già assicurato e una nutrita presenza di circa 400 tifosi calabresi. Gli azzurri, dopo un debutto poco brillante contro l’Arezzo, cercano di ritrovare fiducia e brillare davanti al pubblico. Non mancano però le difficoltà per Antonio Conte, che dovrà fare i conti con tre assenze certe: Politano, Buongiorno e Gilmour.

Situazione incerta per McTominay, che nell'ultima seduta di ieri si è allenato separatamente dal gruppo, mostrando segni di affaticamento dopo gli intensi carichi di lavoro degli ultimi giorni. Anche Lukaku ha dovuto rallentare il ritmo per recuperare energie. Il tecnico è deciso: in campo scenderanno soltanto i giocatori che saranno fisicamente al 100%, evitando inutili rischi di ulteriori infortuni durante questa fase preparatoria.